اليوم السابع
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عقار برُوتِين PD-1 / L1 يقلل من خطر الوفاة بـ سرطان المثانة

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:00 ص
عقار برُوتِين PD-1 / L1 يقلل من خطر الوفاة بـ سرطان المثانة سرطان المثانة
كتب - محمود جلال

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كشفت دراسة نشرتها مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين الهندي عن أن عقارا مستمدا من "برُوتِين PD-1 / L1"  يمكن أن يقلل من مخاطر الوفاة بين المرضى الذين يعانون من سرطان المثانة  ، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.

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وأشارت الدراسة، إلى أن نوعا جديدا من الأدوية التي تساعد في توجيه العلاج الكيميائي مباشرة إلى الخلايا السرطانية قد يزيد من بقاء المرضى الذين يعانون من أكثر أشكال سرطان المثانة شيوعا.

وكشفت نتائج تجربة إكلينيكية من المرحلة الثالثة، عن أن خطر الوفاة أقل بنسبة 30 % مع عقار برُوتِين PD-1 / L1 مقارنة بالعلاج الكيميائي في المرضى المصابين بسرطان الظهارة البولية أو سرطان الخلايا الانتقالية.

سرطان المثانة
سرطان المثانة

ومع ذلك، يقول الباحثون، إن الآثار الجانبية للدواء كانت قابلة للإدارة وشبيهة بشكل عام للعلاج الكيميائي.

 

وقال المؤلف الرئيسي توم باولز ، أستاذ أورام المسالك البولية في جامعة كوين ماري بلندن: لقد خفضت معدل الوفيات بنسبة 30 % وتغلب على العلاج الكيميائي في كل مكان ، لذا فإن هذه مشكلة كبيرة حقًا.

سرطان المثانة
سرطان المثانة

جدير بالذكر أن سرطان المثانة هو نوع شائع جدًا من السرطانات يبدأ في خلايا المثانة،  و قد تشمل بعض الأعراض الشائعة لهذه الحالة - الدم في البول ، وآلام الظهر المزمنة ، والتبول المؤلم ، وما إلى ذلك.

 


سرطان المثانة

علاج سرطان المثانة

العلاج الكيميائي

أشكال سرطان المثانة

الصحة

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