طقس الخليج.. رياح بالسعودية ضباب بالإمارات بارد بالكويت ومعتدل بالبحرين

تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج العربي، حيث تنشط الرياح في المملكة العربية السعودية، أما في الإمارات فيسود ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وإلى التفاصيل:-
طقس السعودية
أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تنبيهاً بشأن حالة الطقس، ويتوقع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم.
ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
طقس الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يسود اليوم ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
حركة الرياح: شمالية غربية / 10 – 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والمد الثاني عند 04:27 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:45 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:04 المد الثاني عند الساعة 00 :19 والجزر الاول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:51 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 26 17 95 40 دبــي 26 15 95 40 الشارقة 27 15 95 40 عجمان 26 16 95 45 أم القيوين 27 15 95 40 رأس الخيمة 28 14 90 35 الفجيرة 26 18 80 50 العين 28 15 95 30 ليوا 28 15 95 30 الرويس 23 18 90 50 السلع 22 17 86 45 دلما 25 17 85 50 طنب الكبرى 25 18 85 50 طنب الصغرى 25 18 85 50 أبو موسى 25 18 85 50 .
طقس الكويت
طقس البحرين
قالت إدارة الأرصاد الجوية في مملكة البحرين، إن توقعات الطقس اليوم الإثنين هي أن يكون الطقس في المملكة معتدل بوجه عام.
وتكون الرياح خلال النهار شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 25 م الصغرى 15 م
الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 30%
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