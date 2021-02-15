اليوم السابع
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ضبط أدوية وعدسات لاصقة غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر بالغربية "صور"

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:17 ص
ضبط أدوية وعدسات لاصقة غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر بالغربية "صور" ضبط أدوية غير صالحه للاستهلاك بالغربية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، من ضبط 6376 قرص دواء و272 عدسة لاصقة مجهولة المصدر.

كانت مديرية التموين قد شكلت حملة مشتركة مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة للمرور على مخازن ومحلات بيع المستلزمات الطبية قادها المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالغربية ضمت محمد صلاح باز والسيد أحمد الحوالة المفتشين بمديرية تموين الغربية وأطباء من إدارة التفتيش الصيدلي.

وأسفرت الحملة عن ضبط احد محال بيع المكملات الغذائية بداخله أدوية بشرية غير صالحة للاستخدام الادمي وغير مصرح بتداولها في الاسواق باجمالي 6376 قرص دواء وضبط 272 عدسة لاصقة طبية مجهولة المصدر وتحرر محاضر عن تلك المخالفات بقسم شرطه اول طنطا والمضبوطات تحت تصرف النيابه العامة.

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محافظة الغربية

تموين الغربية

عدسات لاصقه

أدوية بشرية

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