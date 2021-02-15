صور.. نفوق مئات الأطنان من الأسماك على شواطئ تشيلي

كتب عبد الوهاب الجندى

تفاجئ المواطنون في تشيلي، بنفوق مئات الأطنان من الأسماك عى شواطئ "بلايا أراوكو"، حيث جرفت المياه أنوع من الأسماك المختلفة على الشواطئ، في حادث لم تفسر السلطات سببه حتى الآن.

ووفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين، فإن ما يقرب من 200 طن من الأسماك النافقة ظهرت على شواطئ " أراوكو" في تشيلي، ويرجح الخبراء سبب النفوق إلى التغيرات المناخية التى تشهدها الكرة الأرضية.

والأسبوع الماضي، ذكرت الخدمة الوطنية للمصايد والاستزراع المائي في تشيلي، أنها سجلت نفوق أطنان كبيرة من الأسماك في في منطقة بيوبيو.

وأشارت السلطات إلى أن جامعة كونسبسيون أخذت عينة من الأسماك لتحليلها لمعرفة أسباب النفوق، الذى أوضح خبراء أنه بسبب حرارة البحر.



أسماك نافقة



أنواع من الأسماك النافقة



نفوق الأسماك في تشيلي