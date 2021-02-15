صور.. انقطاع الكهرباء وتعطل حركة النقل بسبب تساقط الثلوج في اليونان

رويترز

أدت أعنف موجة تساقط للثلوج تشهدها اليونان منذ 12 عاما إلى انقطاع الكهرباء وتعطيل حركة النقل وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم اليوم الاثنين.

واجتاحت موجة باردة البلاد بدءا من يوم السبت، لتصل فيها درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر في شمال اليونان، محدثة موجة نادرة من تساقط الثلوج في أثينا بعد فترة من الطقس الذي كان دافئا بشكل غير معقول.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن تساقط الثلوج هذا هو "الأشد من حيث كثافته وحجمه منذ 12 عاما".

وقالت الجهة المشغلة للشبكة العامة للطاقة إنه جرى الإبلاغ عن انقطاعات في الكهرباء في البر الرئيسي باليونان وفي جزر قبالة ساحلها الشرقي اجتاحتها عواصف.

وذكرت فرقة الإطفاء أن ستة على الأقل جرى إنقاذهم من الثلوج منذ يوم الأحد.

وأغلقت السلطات لفترة وجيزة أجزاء من الطرق السريعة، وحثت العامة على تجنب السفر غير الضروري.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من طقس شديد البرودة اليوم الاثنين، حيث يتوقع للموجة الباردة أن تستمر حتى الأربعاء، وتتحرك نحو الجنوب إلى مناطق منها جزيرة كريت في البحر المتوسط.



الثلوج في الشوارع



الثلج يغطي السيارات



امرأة تسير في الثلج