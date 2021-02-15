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شبورة بكافة الأنحاء اليوم وأمطار بالسواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:00 ص
شبورة بكافة الأنحاء اليوم وأمطار بالسواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 12 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الإثنين، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الغربية .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، بارد على جنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.
 
 
 

 


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