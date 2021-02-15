شبهة جنائية وراء مصرع رجل وزوجته فى قرية سرابيوم بالإسماعيلية.. صور

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد مفاده العثور على جثة رجل يدعى " محمد .ع، و"زوجته عزيزة،" متوفين داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز. على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة .

وقال شهود عيان من جيران المجنى عليهما أنهم وجدوا جارهم وزوجته متوفيين داخل منزلهما وان الوفاة ليست طبيعية، فقالوا انهم اتصلوا بالشرطة التى حضرت الى مكان البلاغ لكشف غموض وملابسات الواقعة وظروفها.

وقال مصدر امنى ان وراء ارتكاب الواقعة شبهة جنائية بقصد السرقة حيث تم العثور على جثة المجنى عليه مكبلة وبها آثار إصابات بالرأس وملقى على سلم منزله بينما تم العثور على جثة الزوجة عليها آثار خنق كما تم اكتشاف سرقة مبلغ مالى ومجوهرات الزوجة.

وانتقل فريق من خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثث المجنى عليهم .