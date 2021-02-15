شاهد منتجات سيدات سيناء من مشغولات وأثواب مطرزة بمعرض ديارنا

شمال سيناء - محمد حسين

يشهد معرض « ديارنا للحرف اليدوية»، الذى انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، عروض لمنتجات سيدات سيناء التقليدية المطرزة، وتقام فعاليات المعرض تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى.

وقالت أمانى غريب مدير إحدى الجمعيات المشاركة، إنه تم المشاركة بمنتجات متنوعة مطرزة تشمل أثواب وكمامات، وغيرها من مشغولات قامت بصنعها سيدات من سيناء.

وقال المهندس سامى الهوارى رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات المشاركة، إن المنتجات المشاركين بعرضها تمثل إنتاج متميز، قامت به سيدات من مجتمع الصيادين على ساحل بحيرة البردويل.

وأوضح أن هذه المعروضات تتضمن أثواب مطرزة وعبايات جميعها قامت بتطريزها يدويا سيدات وفتيات بهدف تحسين دخلهن.

ويقام المعرض هذا العام على إجمالى مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

وستشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشركة مع جمعيةحرف اهل مصرللتنمية الاقتصادية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلى والدفع الإلكتروني.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت إن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض يقام سنوياً عدة مرات فى مختلف المحافظات منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوى الذى يقام فى القاهرة يعتبر أكبر نسخة نظراً لاستضافة عدد أكبر من العارضين.