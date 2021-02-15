سيدة تطلب الطلاق: يرفض الإنفاق على أولاده لاقترانه بأخرى منذ 9 سنوات

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفض زوجها دفع نفقة أولاده منذ زواجه، بعد حياة زوجية دامت بينهم 23 عاما، وصدور أحكام بحبسه لامتناعه عن سداد 432 ألف جنيه متجمد نفقة، وامتناعه عن تحمل المسئوليتة ورعايتهم، وتركهما بعد زواجه منذ ما يقارب 9 سنوات، لتؤكد:" رفض تطليقي، وتركني معلقة، وعنف أولاده وتخلى عنهم، وتسبب فى تدمير عائلتنا بسبب نزواته وزواجه كل فترة زوجة جديدة".

وتابعت الزوجة ر.ل صاحبة الـ 46 عاما: "تعرض للعنف على يد زوجي خلال زواجنا، صبرت رغما عني حتى لا يطردني للشارع برفقة أولادي، استولى على حقوقى، وأستغل عدم وجود دخل ثابت ليبتزني لقبول الحياة برفقته وأنا معلقة، لأعيش خلال الـ 9 سنوات أتسول النفقات منه وعائلته، ليدعو علي بالموت أكثر من مرة، ويلاحقني بدعوي نشوز ليسقط حقوقى الشرعية".

وتكمل:"اضطر نجلى الأكبر إلى ترك تعليمه فى المرحلة الثانوية للإنفاق على وشقيقاته، رغم أن زوجي ميسور الحال، وذلك بعدما فشلت بتوفير النفقات وإقناع زوجي بمنحنا النفقة الشهرية، وبعدها قررت رفع دعوى طلاق، ولكني فشلت في الحصول على حكم، بسبب ملاحقتي بالدعاوى على يد زوجي".

وتضيف الزوجة: "أقمت قضية نفقة ومصروفات مدرسية، فصدر لى عدة أحكام، إلا أن زوجى امتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة حتى وصلت لـ432 ألف، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكني غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره الدائم ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.