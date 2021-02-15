سيدة تطالب بحبس زوجها: "عنفني وأجبرني على الإنفاق عليه وسداد إيجار السكن"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وطالبت بحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفلها طوال 5 سنوات زواج، وإجباره لها على الإنفاق عليه وسداد إيجار مسكن الزوجية طوال زواجهما، وإصابتها بعدة جروح بسلاح أبيض انتقاما منها على طلب الطلاق، لتؤكد: "تركت منزل الزوجية بعد أن أنهال على بالضرب المبرح، بسبب اعتراضي على رفضه للعمل، واعتماده على، وملاحقتي بدعوى نشوز ليجبرني على الاستمرار في العيش معه".

وذكرت الزوجة: "تعرضت وعائلتي للنصب، فزوجي بعد الزواج اتضح أنه يخدعني ولا يملك أى أموال، وعاطل عن العمل، سرق مصوغاتي التى اشتراها لى والدي وباعها بحجه تأسيسه لمشروع خاص به، لاكتشف بعدها تبديده أموالى على علاقاته، وعندما اعترضت على انحرافه وسوء سلوكه انهال على بالضرب، ومازلت أحمل معالم عنفه على وجهي".

وتابعت: تحملت فى أول الزواج ولم أشكو لأهلي بعد حملى بطفل منه، وعملت فى أكثر من وظيفة، ولكنه كان يأخذ أموالى ويبددها، ويلح على دائما للإنفاق عليه وسداد إيجار المسكن، ويعيش عالة على، وعندما أرفض أتعرض للإساءة، والإيذاء، لتتراكم الديون بسببه.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.