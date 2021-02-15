سكرتير عام الدقهلية يشاهد نهائى دورى مراكز الشباب باستاد المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام لحضور ومشاركة مباراة نهائى دورى مراكز الشباب بين فريقى مركز شباب المطرية التابع لادارة المطرية ، وفريق مركز شباب المخزن التابع لادارة شباب السنبلاوين وذلك باستاد المنصورة الرياضى، بحضور علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وطارق باشا وكيل المديرية، وقيادات الشباب والرياضة بالمحافظة.

يذكر أن هذا الدورى يقام للعام الثامن على التوالى من خلال وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى " دورى مراكز الشباب فى نسختة الثامنة" هذا وقد نقل السكرتير العام للفرق المشاركة والحضور تحيات وتمنيات السيد محافظ الدقهلية مؤكدا حرصة على تقديم كافة اوجه الرعاية والمساندة للشباب ولجميع الفرق الرياضية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وقد فاز ببطولة الدورى محققا للمركز الاول فريق مركز شباب مدينة المطرية باربعه اهداف مقابل لاشيئ لفريق مركز شباب المخزن بالسنبلاوين.

قام السكرتير العام بالانابة عن محافظ الدقهلية بتسليم كأس الدورى والجوائز العينية للفريق الفائز كما قام ايضا بتسليم الجوائز على الفرق فى المراكز الثانى والثالث والرابع بالدورى المشار اليه وهم على التوالى فريق المخزن بالسنبلاوين وفريق مركز شباب طماى الزهايرة بادارة السنبلاوين والمركز الرابع حققه فريق مركز شباب العصافرة بالمطرية.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة ان الدورى المذكور للعام الثامن 2020/2021 تمت تصفياته على مستوى المحافظة بين 21 فريق بمراكز شباب المحافظة تابعة ل 19 ادارة شباب بالمحافظة وتم تقسيمهم الى 4 مجاميع وكانت المباريات تقام ايا الاحد والاثنين اسبوعيا وبلغ عدد المباريات التى تمت بين الفرق 136 مباراة واشترك فى تلك المباريات 660 لاعب بمراكز الشباب المشاركة، وقد اشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجهود المتواصلة للمحافظ واجهزة المحافظة فى دعم الرياضة والرياضيين والمتابعة المستمرة لانشطة مديرية الشباب والرياضة على ارض محافظة الدقهلية.

حضر المباراة محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية والذى تكريمة لفوز فريق مدينة المطرية بالمركز الاول وفريق مركز شباب العصافرة بالمركز الرابع فى الدورى المشار إليه.

وفى نهاية الاحتفال بالفرق الفائزة اهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة سكرتير عام المحافظة درع مديرية الشباب والرياضة تقدير وشكر لجهود اجهزة المحافظة لدعم مراكز الشباب على مستوى المحافظة.