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سقوط عامل وهارب من حكم مؤبد بحملة أمنية فى حلوان

الإثنين، 15 فبراير 2021 12:52 ص
سقوط عامل وهارب من حكم مؤبد بحملة أمنية فى حلوان متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على هارب من حكم مؤبد وعامل بحوزته مواد مخدرة فى منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم حلوان، بلاغا مفاده اختباء شخص هارب من حكم مؤبد داخل مسكنه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم القبض عليه، كما تمكن رجال المباحث من القبض على عامل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح خرطوش داخل مسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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