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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 15-2-2021 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:46 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 15-2-2021 أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 15-2-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار انخفاضا عند 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 21.46 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.14  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.08  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.08  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.05  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.08  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.08   جنيه للشراء.

4.17   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.13  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.08  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.


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