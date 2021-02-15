اليوم السابع
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ستولتنبرج: حلف الناتو سيغادر أفغانستان عندما يحين الوقت المناسب لذلك

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:34 م
ستولتنبرج: حلف الناتو سيغادر أفغانستان عندما يحين الوقت المناسب لذلك ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

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قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: حلف الناتو سيغادر أفغانستان عندما يحين الوقت المناسب لذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وقبلها قال حلف شمال الأطلسى الناتو: لن نقبل بتحول أفغانستان إلى مصدر اعتداءات إرهابية ضد بلدان الحلف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف خلف الناتو: وزراء دفاع الحلف يبحثون الخميس توسيع مهمة تدريب القوات العراقية.

وقال أمين عام حلف الناتو، إن محادثات السلام في أفغانستان ما زالت غير مستقرة ويجب على طالبان خفض العنف.


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