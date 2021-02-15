ستولتنبرج: حلف الناتو سيغادر أفغانستان عندما يحين الوقت المناسب لذلك

كتب أحمد عرفة

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: حلف الناتو سيغادر أفغانستان عندما يحين الوقت المناسب لذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وقبلها قال حلف شمال الأطلسى الناتو: لن نقبل بتحول أفغانستان إلى مصدر اعتداءات إرهابية ضد بلدان الحلف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف خلف الناتو: وزراء دفاع الحلف يبحثون الخميس توسيع مهمة تدريب القوات العراقية.

وقال أمين عام حلف الناتو، إن محادثات السلام في أفغانستان ما زالت غير مستقرة ويجب على طالبان خفض العنف.