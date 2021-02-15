ستولتنبرج: حلف الناتو سيغادر أفغانستان عندما يحين الوقت المناسب لذلك

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: حلف الناتو سيغادر أفغانستان عندما يحين الوقت المناسب لذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.
وقبلها قال حلف شمال الأطلسى الناتو: لن نقبل بتحول أفغانستان إلى مصدر اعتداءات إرهابية ضد بلدان الحلف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف خلف الناتو: وزراء دفاع الحلف يبحثون الخميس توسيع مهمة تدريب القوات العراقية.
وقال أمين عام حلف الناتو، إن محادثات السلام في أفغانستان ما زالت غير مستقرة ويجب على طالبان خفض العنف.
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