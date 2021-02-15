زراعة الشرقية تطلق حملة مكافحة القوارض للحفاظ على محصول القمح.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض، لوقاية المحاصيل الزراعية، وخاصة محصول القمح والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض، مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.

من جانبه أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض، للحفاظ على إنتاجية محصول القمح، وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيوانى والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع .

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الحملة انطلقت يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجارى من الجمعيات الزراعية بكفر الحمام وكفرعطا الله بالزقازيق والإدارة الزراعية بمدينة القنايات وتستأنف أعمالها بباقى مراكز ومدن المحافظة حتى يوم 27 فبراير الجارى وذلك للحفاظ على محصول القمح بإعتباره أهم المحاصيل الإستراتيجية الشتوية التى تميز محافظة الشرقية .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم التنبيه على مديرى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة وذلك بمقر الجمعيات الزراعية ليتم وضعها فى بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، بعيداً عن الكتل السكنية مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافه التدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أثناء العمل من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.