رفع حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية وتحذيرات من أمطار غزيرة بعد غد

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات ، اعتبارا من اليوم الاثنين ولحين إنتهاء حالة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية .

وأشار تقرير مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية اليوم 15 فبراير ، وسقوط أمطار غزيرة غدا 16 فبراير ، على السواحل الشمالية الغربية ، وسواحل الدلتا ، وتقل شدتها كلما إتجهنا إلى محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء ، وشمال الصعيد .

يأتى ذلك فيما أشار التقرير إلى التحذير من سقوط أمطار غزيرة يوم 17 فبراير الجارى على السواحل الشمالية وطالب الآجهزة التنفيذية بتوخى الحذر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى تنتج عن سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية .

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، أن الشركة فى أتم الاستعداد لاستقبال موجة التقلبات الجوية ، وذلك عن طريق التمركزات فى جميع النقاط الساخنة ، والتى قد يحدث فيها تجمع لمياة الأمطار ، وكذلك البدالات وجاهزية المعدات المركزية وفرق التدخل السريع بسيارات الشفط والمدمجة والسيول ، وقد سبق هذا تطهير بجميع الشنايش والبيارات والمصبات وقياس جاهزية المحطات عقب النوة السابق .

كما اكد نافع للـ " اليوم السابع " على أن التعاون لإستقبال حالة عدم الإستقرار يقوم على قدم وساق بين الشركة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، مع إستعداد غرفة التعامل مع الأمطار فى إستقبال أى تعثرات أو شكاوى من جراء حالة الطقس .

وأكد اللواء محمود نافع، أن شركة الصرف الصحى ، تمتلك أسطول كبير لمواجهه النوات بالشتاء ، حيث تمتلك الشركة أكثر من 90 سيارة شفط ونحو 4 سيارات للسيول ، وقد قامت الشركة بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول ، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار .

كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة .

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار ، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها ، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش .