رفع حالة الطوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبله، مؤكداً تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ .

جاء هذا خلال عقده إجتماعاً بالفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور حازم الأشموني السكرتير العام للوقوف على كافة إستعدادات غرف العمليات الفرعية لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

وأكد محافظ البحيرة ، رفع درجة الإستعداد والتأهب منذ الان وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة.

وشدد محافظ البحيرة، على رفع درجة إنتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر .

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه و مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .

ووجه محافظ البحيرة بالاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق وإستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق بالاضافة الى مراجعة صيانة خطوط ومجالات الكهرباء بكافة المراكز .