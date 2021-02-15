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"رغد حسين": عندما يكون رئيسك صدام فعليك الاختيار بين الرخاء والحرية

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:38 م
"رغد حسين": عندما يكون رئيسك صدام فعليك الاختيار بين الرخاء والحرية رغد صدام حسين
كتب : أحمد جمعة

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اعتبرت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقى السابق أن فترة حكم صدام حسين كانت وقت عز للعراق، موضحة أنه كان يتعامل بقسوة في حالات معينة، مضيفة: "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".

 

وتطرقت رغد صدام حسين في لقاء لها مع قناة العربية، مساء الاثنين، إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مؤكدة أن احتلال واشنطن لبلادها دفعها للجوء إلى سوريا ثم الأردن.

 

وبسؤالها عن تبوئها لمناصب سياسية في المستقبل القريب، أجابت رغد صدام حسين بشكل مقتضب: "كل شيء وارد وكل الاقتراحات موجودة."


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