رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب بمدينة القرنة فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، أعمال رصف وتوسعة ميدان وطريق السيدة زينب، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي استجابة سريعة للمواطنين تم عمل مطبات قانونية بالميدان فى 3 اتجاهات، وذلك بالتنسيق مع الرائد همام من وحدة مرور القرنة لتنظيم حركة المرور أثناء العمل.

وفي سياق متصل، كلف رئيس مركز ومدينة القرنة، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة، وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر المرور اليومي بمنطقة القباوي والقرنه الجديدة، عن رصد 6 حالات تعدي بالمبانى خارج حدود التنظيم بمساحة 500 متر، وتمت الازالة الفورية ورفع جميع الإشغالات بالمنطقة، حيث شارك بالحملة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الادارة الهندسية والمتابعة والإشغالات.