اليوم السابع
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"رجال أعمال الإسكندرية": مبادرة حياة كريمة قيمة مضافة للاقتصاد المصرى

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:12 م
"رجال أعمال الإسكندرية": مبادرة حياة كريمة قيمة مضافة للاقتصاد المصرى مشروعات حياة كريمة
كتبت: أسماء أمين

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قال معتز الطباخ، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصرى، تمثل من أهم المبادرات التي تم إطلاقها، نظرا لأهميتها فى تغيير حياة سكان القرى وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالمواطن المصرى، وذلك من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية.
 
 
وأكد الطباخ، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة تعد اضافة للاقتصاد المصرى، موضحا أن مشروعات التعليم التى ستقام فى هذه القرى ستساعد فى وجود العديد من المدارس، مما تقلل التسرب من التعليم ،بالاضافة الى مشروعات الصحة والتى تساهم فى وجود مواطنين بصحة جيدة، مؤكدا ان الارتقاء باى مجتمع يقوم على التعليم والصحة، ولذلك فان هذه المشروعات تؤدى الى وجود افراد قادرين على الإنتاج وبصحة جيده لدخولهم فى منظومة الاقتصاد، مما يحقق تحقيق إضافة للاقتصاد المصرى.
 
وأوضح المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، أن من ضمن اهداف المبادرة إنشاء حرف للصناعات اليدوية، والتى تتميز بها كل قرية، مما يؤدى إلى زيادة إنتاج هذه الصناعات، مما يمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية، وتساهم أيضا فى زيادة الصادرات .

مبادرة حياة كريمة

المبادرة الرئاسية

السيسى

الصناعات المصرية

الاسكان الاجتماعى

تطوير العشوائيات

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