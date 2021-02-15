ودعا اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، إلى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية، والحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات.



وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت - في وقت سابق - عن عدة إجراءات للوقاية ومواجهة تفشي فيروس "كورونا"، كان من أبرزها إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، كما تم منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات كافة بما فيها محافظة القدس باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.



وبموجب الإجراءات يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا".. ويمنع منعا باتا دخول أهالي أراضى الـ48 إلى المدن والمحافظات الفلسطينية.. كما تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.



وتقرر كذلك منع الحركة والتنقل والانتقال كليا ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء فلسطين كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء غد ولمدة أسبوعين.. كما تمنع الحركة تماما في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.



وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد على 30% من طاقتها البشرية، فيما تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد على 30% من العاملين فيها.