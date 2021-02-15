بدوره، قال النائب عن الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم موراى هيديكى، إنه يجب إتاحة أماكن مختلفة للتطعيم بحيث يمكن إعطاء اللقاحات للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه لا ينبغي مطالبة كبار السن بالذهاب إلى أماكن التطعيم المخصصة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكونوا قادرين على تلقي الجرعات في المرافق الطبية أيضا.

