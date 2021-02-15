وأعرب رئيس وزراء الكويت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، عن خالص تهانيه وتمنياته لرئيس الحكومة الليبية الجديد لتحقيق مزيد من التقدم و الازدهار، مؤكدا دعم بلاده كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة و سلامة أراضيها.

من جانبه.. أشاد الدبيبة بجهود الكويت من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.