رئيس مدينة جرجا يستعرض مشروعات تطوير الريف ضمن مبادارة حياة كريمة بجلسة مجتمعية

سوهاج محمود مقبول

ترأس عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج الجلسة التشاركية المجتمعية لإستعراض المشروعات الخاصة بتطوير الريف المصرى لـــ 1500 قرية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحياة كريمة المرحلة الثانية.

جاءت الجلسة بحضور محمد خلف قرقار مسئول المشاركة المجتمعية بالوحدة وأعضاء اللجنة التشاركية المجتمعية بالمركز من أهالى مركز ومدينة جرجا الذين تستهدفهم المبادرة.

واستعراض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا المشروعات التي تم إدراجها بخطة تطوير الريف المصرى لـــ 1500 قرية فى مختلف القطاعات من مياة الشرب والصرف الصحي وصحه وتعليم و شباب ورياضة وشئون اجتماعية وكهرباء و رصف طرق وبناء منازل.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد قرقار مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة بأن المشروعات التى تم إستعراضها فى الجلسة وادراجها ضمن خطة التطوير للقرى نالت إعجاب الحضور من المواطنين وأعضاء اللجنة التشاركية المجتمعية بالمركز وأشادوا بالمبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنها دائما ما تستهدف مصلحة المواطن من ناحية وتستهدف القرى الأكثر إحتياجا من جهة أخرى وأن تلك المبادرات نجحت بشكلا كبير في تغير الواقع وهو ما ظهر بشكلا كبير خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة.



جلسة تشاورية لاستعراض مشروعات تطوير الريف المصرى بجرجا



جلسة تشاورية