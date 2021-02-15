رئيس مجاهدى سيناء: تنفيذ مشروعات بـ6.7 مليار جنيه يعكس الاهتمام بالمحافظة

كتب عبد الحليم سالم

أكد الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أن الدولة تولى اهتمام كبيرا لتنمية سيناء شمالها وجنوبها، بدليل أنه تم إنفاق نحو 6.7 مليار جنيه على مشروعات تنموية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، ما يعكس اهتمامه الكبير بسيناء والحرص عليها.

وأوضح الشيخ عبد الله جهامة لـ"اليوم السابع" أن ما أعلنه مؤخرا وزير التنمية المحلية، من تنفيذ مشروعات خدمية فى سيناء بـ 6.7 مليار جنيه، يؤكد وضع سيناء على خريطة التنمية قولا وفعلا من خلال منظومة شاملة تشمل مشروعات الطرق والمرافق العامة ومحطات التحلية ومشروعات المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والمستشفيات والتجمعات البدوية في وسط سيناء ومزارع الخضروات والفاكهة ومزارع الأسماك ، علاوة على تطوير بحيرة البردويل وتطوير ميناء العريش .

كما أشاد رئيس جمعية المجاهدين بتخصيص استثمارات تقدر ب ( 1,5 ) مليار جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظات (منها 736 مليون جنيه محافظة شمال سيناء – 856 مليون جنيه لجنوب سيناء ) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية و الكهرباء والانارة و تحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

أوضح عبد الله جهامة أن الدولة وفت بوعودها في تنمية سيناء، والتي تتم بجهود القوات المسلحة والأجهزة المعنية، وكذلك بجهود محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ،والأجهزة المعاونة الساعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث تم تنفيذ 17 تجمعاً تنموياً جديداً و8 قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية لصالح مواطنى المحافظتين بإجمالى تكلفة (3.536 ) مليار جنيه و تتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء و بلغت مساحة الأراضى المستصلحة 10 آلاف فدان وتم إنشاء 585 وحدة سكنية بالإضافة إلى 8 قرى جديدة للصيادين ، كما أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية و مساحة الاراضى المستصلحة 2.955 آلاف فدان وبلغ اجمالى الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية .