رئيس حي أول طنطا يستجيب لشكوى تطالب بردم ترعة العجيزى.. سيبها علينا

كتب - محمود أحمد عطا - الغربية : محمد طارق

أرسل القارئ أحمد محمد على أحمد، أحد أهالى بامتداد شارع ترعة الشيتى - حى أول طنطا بمدينة طنطا، استغاثة عاجلة عبر خدمة صحافة المواطن في اليوم السابع، بردم ترعة بحى أول العجيزى فى طنطا.

وقال القارئ عبر رسالته لـ"صحافة المواطن باليوم السابع: "نحن أهالى حى أول العجيزى فى طنطا، نطالب بتغطية الترعة، فهي ترعب الأهالى من غرق الأطفال وكثرة الحوادث، وتجلب لنا الروائح الكريهة، وكذلك الحشرات الضارة بالاضافة لانتشار الأمراض والأوبئة". وناشد القارئ المسئولين بتغطية الترعة رأفة بحال الأهالى.

ومن جانبه صرح عادل داود رئيس حي أول طنطا في محافظة الغربية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأن الترعة تتبع مديرية الري في الغربية، وأن الحي سيقوم بمخاطبة الري لاستكمال أعمال التغطية، موضحا أن جهاز النظافة يقوم برفع جميع التراكمات من القمامة حفاظا علي المواطنين والبيئة، مناشدا الأهالي بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها.

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ترعه

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