اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتى إسكان وتنمية البرلمان

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:45 م
رئيس الوزراء يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتى إسكان وتنمية البرلمان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء ، حاليا اجتماعا مع هيئتى مكتب لجنتى الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب ، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة .
 
وكان  الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه الدعوة ، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة ، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن  فى إطارجهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية .

 


اشتراطات البناء

الحكومة

عاجل

لجنتى الاسكان

التنمية المحلية

تراخيص البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:31 ص

شهادة نجاح دولية جديدة للبرنامج الاقتصادى ..الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار فى 4 سنوات.."بلومبرج ":استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أنعش سوق السندات فى مصر .. انفو جراف

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:28 ص

الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار × 4 سنوات.. انفوجراف

الإثنين، 15 فبراير 2021 11:20 ص

منظومة الشكاوى الحكومية تُنسق مع الجهات الطبية لحل مشكلة فتاة الدقهلية

الأحد، 14 فبراير 2021 05:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة