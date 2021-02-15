رئيس الوزراء اليمنى يبحث مع قيادات المجلس الانتقالى تنفيذ اتفاق الرياض

كتب أحمد عرفة

بحث معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، مع قيادات المجلس الانتقالى اليمنى تنفيذ اتفاق الرياض، وفقا خلبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي قصفت مخيم الزور بمديرية صرواح، بصاروخ باليستي وعدد من الكاتيوشا، واصفاً استهداف الحوثيين للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب بأنه عمل إرهابي وجريمة حرب.

ووفقا لقناة العربية الحدث، قال وزير الإعلام اليمنى "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح والذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا".