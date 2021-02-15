رئيس الحكومة التونسية يعفى 5 وزراء وتعيين آخرين بالنيابة

كتب سمير حسنى

ذكرت رئاسة الحكومة التونسية، أن هشام المشيشى رئيس الوزراء أعفى 5 من الوزراء الجدد الذين شملهم التغيير الوزارى الأخير من مهامهم، وقام بتعيين وزراء آخرين بالنيابة.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية فى بيان نشرته وكالة أنباء تونس أفريقيا عبر حسابها على "تويتر": تؤكد الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزارى ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم فى إطار الدستور.

وتتعمق الأزمة السياسية فى تونس مع استمرار احتدام الخلاف بين الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشى بعد أن مرر الأخير تعديلا وزاريا من 12 وزيرا دون موافق قيس سعيد، وقد صادق البرلمان على تعديلات المشيشى ما دفع الرئيس لدعوة نواب البلمان للقائه، لتوجيه رسائل لهم ولبعض الأطراف الخارجية أيضًا ممن يعتقد الرئيس التونسى أنهم يشعلون النار فى الهشيم.