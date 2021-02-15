خروج النائب أحمد دندش من "عزل جامعة القناة" بعد تعافيه من كورونا.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، شفائه من كورونا وخروجه من قسم العزل الطبى بمستشفى جامعة قناة السويس، واستقرار نسبة الأوكسجين خلال الأيام الماضية، وظهور آخر مسحتين سلبى.

وقال مصدر طبى، أن النائب أحمد دندش كان يعانى من ارتفاع فى نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبيًا على صحته وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت فى الوصول إلى نسب مرضية واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء حوالى 10 أيام فى المستشفى.

كان قد أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثانى بعد نائب القنطرة، محمد طلبة، الذى تماثل هو أيضًا للشفاء.