خالد العنانى يمد ندب العاصى لمنصب مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية

كتبت ميرفت رشاد

قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مد ندب عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، لشغل المنصب ذاته لمدة عاما أخر، وهي المرة الثانية للعاصي الذي بلغ سن المعاش القانونية في مارس 2020.

شغل العاصي مناصب عدة بوزارة السياحة، كان أخرها رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، قبل أن يتم ندبه للعمل مساعدا للوزير لشئون المنشآت في 2019، نظرا لقيادته البارعة للقطاع، وعلاقاته القوية والممتدة مع كافة الوزارات والمستثمرين السياحيين ما ساهم في حل العديد من الأزمات، ودعم ومساندة العاملين بالقطاع السياحي الخاص بشكل غير مسبوق، كما تمتع العاصي بسمعة طيبة في التصدي لمحاولات خرق القانون داخل بعض المنشآت السياحية والمنتجعات.

وساهم العاصي، في إنجاز العديد من القوانين واللجان المتعلقة بالعمل السياحي، ومنها اللجنة الدائمة للتراخيص التي تهدف لتطبيق نظام الشباك الواحد بالاستثمار السياحي، وساهم في إعداد قانون السياحة الموحد، وقانون تراخيص المحال، علاوة على اللجان المشتركة مع وزارة الري والموارد المائية، ومع مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، من أجل إزالة أية عواقب تواجه المستثمرين والعاملين بالمنشآت السياحية، وترأس العاصي لجنة عليا بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ووضعت ضوابط واشتراطات استئناف العمل بالفنادق وسط إجراءات صحية مشددة لتلافي انتشار فيروس كورونا، ما ساهم في جذب الحركة السياحية من الخارج، ولقى إشادة دولية واسعة لالتزام القطاع الفندقي المصري بالضوابط الصحية.