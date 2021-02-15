اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة تنتهى من حصر 3930 حالة للمنازل بقرى أشمون ضمن المبادرة لسكن كريم

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:06 م
حياة كريمة تنتهى من حصر 3930 حالة للمنازل بقرى أشمون ضمن المبادرة لسكن كريم حياة كريمة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس محمد ربيع، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، انتهاء اللجنة من حصر عدد كبير من المنازل التى سيتم إعادة بنائها من جديد ويستحق المقيمين بها لذلك .

وأوضح ربيع، أنه تم الانتهاء من حصر 3930 حالة في مركزي أشمون و الشهداء، لافتا إلى أن المؤسسة جمعت المعلومات بالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن، علاوة على أن فرق العمل الميداني الخاصة ستقوم بالمسح الشامل لها كمرحلة أولى ومن ثم يتم اتخاذ القرار بالاستكمال أو الاكتفاء .

وأوضح ربيع، أن معايير استحقاق المنازل لمبادرة سكن كريم هى أن يكون منزل من دور واحد مبنى من بلوك أو طين، وأن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياه الأسرة، وعدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الإنهيار، وألا يكون الهدم حدث بفعل فاعل، وأن يكون المسكن الوحيد للأسرة وألا يكون هناك منزل آخر للاسرة، وأن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية.

 

 

 


حياة كريمة بالمنوفية

حصر حالة للمنازل

قرى المبادرة

معايير استحقاق

الوحدات المحلية

اشمون

الشهداء

سكن كريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة