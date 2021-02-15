اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 04:43 م
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حبس مالك مكتب سيارات نصب على عدد من المواطنين وباع عرباتهم بعقود مزورة

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:42 م
حبس مالك مكتب سيارات نصب على عدد من المواطنين وباع عرباتهم بعقود مزورة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس مالك مكتب لاستئجار السيارات؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على عدد من مالكي السيارات المستأجرة، وبيعها بعقود مزورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من عدد من الأشخاص يفيد تعرضهم للنصب، على يد مالك مكتب لاستئجار السيارات، وذكروا فى بلاغاتهم أن المتهم استأجر منهم سيارات ملاكي، مقابل مبلغ مالي يحصلون عليه شهريًا، إلا أنهم فوجئوا بتعرضهم للنصب وبيع المتهم للسيارات، بواسطة عقود بيع مزيفة.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لصحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

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