اليوم السابع
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حبس عصابة سرقة الأسياخ الحديدية من المواقع تحت الإنشاء في مدينة نصر

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:02 م
حبس عصابة سرقة الأسياخ الحديدية من المواقع تحت الإنشاء في مدينة نصر أسياخ حديد - أرشيفية
كتب كريم صبحى - سليم على

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قررت نيابة مدينة نصر، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة أسياخ حديدية من أحد المواقع تحت الإنشاء في دائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومن خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، قيادة أحدهم مُحمل عليها كمية من الأسياخ الحديدية "مجهولة المصدر". وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائي تابع لإحدى الشركات بأسلوب (المغافلة)، بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وباستدعاء مشرف الأمن المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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