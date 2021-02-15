حبس سمكرى ادعى على زوجته فى بلاغ كاذب بطعنه بسكين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية ، والمستشار وائل الأزرق رئيس النيابة الكلية حبس سمكرى وذلك لقيامه بالادعاء على زوجته بطعنه بسكين والتسبب فى إصابتة بتهمة البلاغ الكاذب أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان زوج اتهم زوجته بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بطعنه والاعتداء عليه، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، اخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بورود بلاغ يفيد بقيام زوجه تدعي أ.ع 24 عاما، بالاعتداء على زوجها، ويدعي م. ر. ع 26 عاما ، سمكري، ومقيمان بإحدى قري مركز شبين الكوم، وطعنه بآلة حادة.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه داخل مستشفى شبين الكوم، تبين أن الإصابات في الصدر وأسفل البطن عكس اتجاه اليد، كما نفت الزوجة الواقعة جملة وتفصيلا مؤكدة أن زوجها هو من فعل ذلك لوجود خلافات بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.