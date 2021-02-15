اليوم السابع
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حبس رجل وزوجته بشبرا الخيمة عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع مقابل 50 ألف جنيه

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:50 م
حبس رجل وزوجته بشبرا الخيمة عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع مقابل 50 ألف جنيه حبس _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لعرضهما طفلتهما الرضيعة 6 أشهر للبيع مقابل 50 ألف جنيه، وقررت النيابة تسليم الطفل لأحد أفراد عائلة الأم لرعايته.

 

وطلبت النيابة، إجراء تحليل "dna" على الطفلة، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

 

بداية الواقعه عندما تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، معلومات تفيد باتفاق أم مع شخص على بيع طفلها بعلم زوجها، وجرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.

 

وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيع مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بمحطة مترو شبرا الخيمة، جرى القبض عليهما واعترفا بارتكابهما الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

عرض رضيعة للبيع

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

فيس بوك

بيع رضيعة مقابل نقود

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