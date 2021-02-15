اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 03:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ في التشيك لمكافحة كورونا

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:29 ص
حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ في التشيك لمكافحة كورونا علم التشيك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت حكومة جمهورية التشيك حالة الطوارئ مجددا لمكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من منتصف ليل الأحد بطلب من 14 حاكما للأقاليم بعد رفض البرلمان الخميس تمديد الإجراء.
 
وقال رئيس الحكومة أندريه بابيس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "سادت البديهية على التسييس".
 
وتمتد حالة الطوارئ التي أعلنت في الخامس من أكتوبر 2020 حتى 28 من الشهر الجاري وتسمح بالإبقاء على القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي لمكافحة الوباء.
 
وأيد وزير الصناعة والتجارة كاريل هافليتشيك استمرار إغلاق المتاجر التي لا تقدم خدمات أساسية وكذلك الحانات والأماكن الترفيهية، بينما تقدم المطاعم خدمات الوجبات الخارجية.
 
ومن المحتمل استنئاف الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي في مطلع مارس المقبل، وفقا لمدى تطور وضع الوباء.
 
وسجلت جمهورية التشيك 103467 حالة إصابة نشطة مع وجود 5456 في المستشفيات.

التشيك

حالة الطوارئ

التشيك تعلن حالة الطوارئ

كورونا

مكافحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة