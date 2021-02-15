اليوم السابع
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الإثنين، 15 فبراير 2021 11:47 م
خالد صلاح
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جنوب إفريقيا تقرر إعادة فتح الحدود البرية وعودة المدارس بعد تراجع إصابات "كورونا"

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:29 م
جنوب إفريقيا تقرر إعادة فتح الحدود البرية وعودة المدارس بعد تراجع إصابات "كورونا" كورونا
(أ ش أ)

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قررت جنوب إفريقيا ، اليوم الاثنين ، إعادة فتح حدودها البرية بعد شهر من إغلاقها، وعودة الدراسة في المدارس عد تأخيرها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد انخفاض أعداد الإصابات في الأسابيع الأخيرة ، حيث تم تسجيل 1744 حالة فقط أمس الأحد.

وذكرت وزارة التعليم الأساسي في جنوب إفريقيا أن 1169 مدرسًا فقدوا بسبب الجائحة، وتعد جنوب إفريقيا أعلى حالات مؤكدة في إفريقيا مع ما يقرب من 1.5 مليون إصابة وحوالي 48 ألف حالة وفاة.

ومن المقرر أن تبدأ جنوب إفريقيا التطعيمات ،بدءًا من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والفئات الضعيفة الأخرى ، بلقاح مؤسسة "جونسون آند جونسون"، بعد أيام من إلغاء لقاح "أسترزينكا" الذي وجد أنه غير فعال ضد فيروس كورونا المتحور الجنوب إفريقي المهيمن في البلاد.

 


جنوب أفريقيا

كورونا

فيروس كورونا

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لقاح كورونا

كورونا حول العالم

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