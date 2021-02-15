جميلات المستطيل الأخضر.. أول فرقة كرة قدم للبنات فى صعيد مصر (فيديو لايف)

بنى سويف هانى فتحى

نشر اليوم السابع فى بث مباشر، أول فريق لكرة القدم النسائية داخل محافظة بنى سويف بمركز شباب تزمنت الشرقية.

وقال الكابتن عبد الحسيب محمد وشهرته الكابتن طلعت، رئيس مجلس إدارة مركز شباب تزمنت الشرقية، ورئيس الاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى ببنى سويف: إن فريق كرة القدم النسائى تم تكوينه ضمن مشروع الهوايات الرياضية لكرة القدم فتيات للمرحلة العمرية من 11 إلى 16 سنة، مشيرا إلى أن المشروع ضمن 7 مشروعات منفذة داخل مركز الشباب من قبل الإدارة المركزية للطلائع التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الكابتن عبد الحسيب محمد، أنه يقام للفتيات داخل مركز الشباب الأكاديمية الرياضية للموهوبين لكرة القدم للفتيات، مشيرا إلى أن الفريق شارك فى اللقاء الذى أقيم بمحافظة الاقصر وحضره وزير الشباب والرياضة.