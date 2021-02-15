جامعة القناة تعلن الجدول المعدل لامتحانات الفصل الدراسى الأول

وأعلن زكى، أن إمتحانات المقررات بالكليات تبدأ السبت 27 فبراير لطلاب جميع الفرق على أن تبدأ السبت 20 مارس إمتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات لطلاب الفرقة الأولى بالكليات والفرقة الثانية بكلية التربية مع استكمال الإمتحانات العملية والشفوية للكليات التى لم تستكملها بالتزامن مع امتحانات المتطلبات ودون تعارض.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى إنتهاء جميع أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 مارس المقبل.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال إجتماعه اليوم الأثنين 15 فبراير بالإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب الجدول الزمنى المعدل للإمتحانات مشيرا إلى أن إمتحانات مقررات متطلب الجامعة تبدأ عقب انتهاء الإمتحانات الأساسية للكليات حيث يعقد امتحان علم الجودة 20 مارس، حقوق الإنسان الأحد 21 مارس، اللغة الانجليزية الأثنين 22 مارس واخيرا الحاسب الآلي الثلاثاء 23 مارس.

وأضاف شقيدف، أنه تقرر عقد امتحان مقرر "الحاسب الآلى" بطريقة الإمتحانات الإلكترونية بمركز الإختبارات الإلكترونية رقم 1 وسيتم عمل جدول تفصيلى بحضور طلاب الكليات المعنية هى كليات الزراعة، الصيدلة، التمريض، طب الاسنان، العلوم، مشيرًا إلي أنه يفتح أبواب المدن الجامعية للطلاب الراغبين فى العودة بدء من الأربعاء 17 فبراير.