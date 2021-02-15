توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار أربيل الدولى إثر الهجمات الصاروخية

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري: السلطات تحقق بمصدر الهجمات الصاروخية وستكون هناك عواقب ضد الجناة.

واضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني: السلطات تحقق بمصدر الهجمات الصاروخية وستكون هناك عواقب ضد الجناة.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مروحيات أمريكية تحلق فوق مطار أربيل ومحيط المدينة بحثا عن مصادر الصواريخ.