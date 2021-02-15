تنفيذ 1145 حكما قضائيا وضبط 42 طلقة حية فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن 0

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بندقية الية عيار 7.62 ×39 و"2" خزينة لبندقية الية "39" طلقة من ذات العيار وفرد روسي محلي الصنع عيار 7.62×39 و "3" طلقات من ذات العيار " 3 " قطعه سلاح ابيض بإجمال قطعتى سلاح و42 طلقة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال ضبط حالات الإشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه من ضبط " 3 " حكم وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا من ضبط المدعو محمود ج س ا 41 سنة عاطل ويقيم مركز البلينا المسجل شقي خطر سرقة بالاكراة وبحوزته دراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها في واقعة المحضر عن بلاغ المدعو محمد ج ج م.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 1145 " حكما قضائيا وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 412 مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 63 مخالفة متنوعة تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وجار الإستمرار في حملات أمنية مماثلة.