تمركز 12 سيارة حماية مدنية وإسعاف بمحيط انهيار منزل بروض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

تتمركز 7 سيارة حماية مدنية و 5 سيارات إسعاف، بمحيط موقع انهيار طابقين في منزل بمنطقة روض الفرج ، لقيام رجال الحماية المدنية بعمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بلوادر وأوناش لرفع ركام المنزل، فيما تنقل سيارات الإسعاف لنقل أي اشخاص يتم انتشالها.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.