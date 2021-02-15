اليوم السابع
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تعرف على نصائح وزارة الكهرباء للتأكد من صحة فاتورة الاستهلاك قبل سدادها

الإثنين، 15 فبراير 2021 07:00 ص
تعرف على نصائح وزارة الكهرباء للتأكد من صحة فاتورة الاستهلاك قبل سدادها فاتورة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه يجب على كل مشترك  مراجعة  فاتورة الكهرباء و التأكد من صحتها قبل سداد الفاتورة من خلال خطوات بسيطة ، و يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها ، لتجنب الوقوع فى أخطاء الفواتير ، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:
 
1-مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقا للاسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.
 
2-  اذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها و لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى ، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتروة فى الجزء الأيمن.
 
3-  يجب مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ، و مقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.
 
4-  احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.
 
5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، و سجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.
 
6- او توجه لشركة الكهرباء التابع لها و سجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.
 
 
 
فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:
 
 
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )
 
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )
 
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )
 
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا)
 
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا)
 
6- الشريحة السادسة من صفر الى 651  كليو وات  ( 140  قرش)
 
7- الشريحة السابعة من صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).
 
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

ايمن حمزة

وزير الكهرباء

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