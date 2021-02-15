تعرف على طرق التعامل مع السعال عند الأطفال في المنزل

كتبت إيناس البنا

مشكلة السعال شائعة جدًا عند الأطفال الصغار لأنهم حساسون للفيروسات والجراثيم أكثر من البالغين ، ولكنه يساعد أيضًا في تطوير جهاز المناعة لديهم، ومن المهم مساعدة طفلك على التعامل مع أعراض البرد والسعال والإنفلونزا، والأسباب الأكثر شيوعًا لسعال الأطفال الصغار هي الفيروسات والربو ، مما يؤدي عادةً إلى الاختناق والصفير وعلامات البرد الأخرى، وقد ينبئ سعال الطفل والحمى أيضًا عن الإنفلونزا، ويمكن للأطفال الصغار التعافي من السعال بالعلاجات المنزلية البسيطة أيضًا.

ما هي العلاجات الطبيعية للسعال عند الأطفال الصغار



وفقا لتقرير موقع " healthkids" من الزيوت الأساسية إلى قطرات الأنف المالحة ، هناك العديد من الطرق الطبيعية للعناية بسعال الأطفال الصغار في المنزل، فالأطفال الصغار ، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 36 شهرًا ، حساسون للغاية ويحتاجون إلى رعاية واهتمام مناسبين طوال الوقت.

5 علاجات منزلية لسعال الأطفال الصغار:



1. قطرات محلول ملحي للأنف



قطرات الأنف المالحة هي واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا وفعالية لعلاج السعال عند الأطفال الصغار، يساعد في علاج العديد من المشاكل مثل الاحتقان والجيوب الأنفية وجفاف الأنف والسعال وما إلى ذلك، فالقطرات المالحة تساعد في تليين المخاط وتنقية الممر الأنفي.

كل ما عليك فعله ببساطة هو استخدامه أثناء أخذ طفلك الدارج حمامًا دافئًا أو عندما يستيقظ أثناء الليل بسبب السعال، ويعتبر منتجًا آمنًا ، فقط استمر في اتباع التعليمات أو الإرشادات الموجودة على الزجاجة.

2. العسل



يشتهر العسل بخصائصه الطبية التي يمكن أن تساعد في علاج العديد من مشاكل الحلق والأنف مثل التهاب الحلق والسعال والبرد. علاوة على ذلك ، يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في مكافحة أي نوع من أنواع العدوى.

ومع ذلك ، لا يعتبر العسل آمنًا تمامًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، وبالنسبة للأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد ، يمكنك إعطاء ملعقة صغيرة من العسل لعلاج السعال ، ولكن مع الاهتمام بتناول السكر أيضًا، يمكنك أيضًا خلط العسل مع القليل من الماء أو الحليب ليسهل على الطفل تناوله عند السعال.

3. الزيوت العطرية



الزيوت الأساسية مفيدة للغاية وتستخدم لأغراض عديدة، هذه المنتجات العشبية بشكل أساسي زيت اللافندر وزيت الزنجبيل وزيت شجرة الشاي وغيرها فعالة أيضًا في توفير الراحة من السعال عند الأطفال الصغار عند وضعها على الجلد أو انتشارها في الهواء.

4. المرطب داخل غرفة الطفل



يمكن أن يساعد الاحتفاظ بمرطب في غرفة طفلك على التخلص من السعال، من الجيد وضع مرطب في غرفة الطفل لأنه سيبقيه دافئًا ورطبًا وآمنًا من السعال غير الضروري طوال الوقت، خاصةً في الليل، تساعد المرطبات على إضافة الرطوبة إلى الهواء، وهو أمر جيد لحل مشاكل البشرة أيضًا.

5. حافظ على رطوبتهم



البقاء رطبًا مهم أيضًا عندما يمرض طفلك ويسعل كثيرًا، يساعد شرب الماء في مكافحة العديد من الأمراض والحفاظ على رطوبة مجرى الهواء وآمنه، عليك التأكد من أن طفلك يشرب كميات جيدة من الماء كل يوم، يحتاج الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا على الأقل حصة واحدة من الماء يوميًا، بينما يحتاج الطفل البالغ من العمر عامين إلى حصتين يوميًا.