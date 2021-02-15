تعافى وخروج 6 حالات من مصابى فيروس كورونا بقنا

قنا - صابر سعيد

أعلنت مستشفى قفط التعليمى بقنا ، اليوم الإثنين، تعافى وخروج 6 حالات من كورونا بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.

وقال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، إن المستشفى سجلت خروج 6 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 101 حالة .

وأشارت الدكتورة إسراء جمال، المشرف الطبى، إلى أن الحالات التى تماثلت للشفاء كانت متوسطة تتراوح أعمارهم بين 46 عاما إلى 75 ، وبينهم مرضى أمراض مزمنة

‏وأضاف الدكتور محمد رمضان ، أن المستشفى لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام ، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ، كما أشاد رمضان بدور الفرق الطبيه بالمستشفى وكل العاملين بها.

ويذكر أنه قد أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة الأمومة والطفولة بقيادة الدكتورة سمية حسن قد ساهمت خلال عام 2020 فى تقديم العديد من الخدمات للأمهات والأطفال الرضع حيث قامت الإدارة بصرف 625625 علبة لبن للأطفال مرحلة أولى منذ الولادة وحتى 6 أشهر، وصرف 435240 علبة لبن للأطفال مرحلة ثانية من عمر 6 أشهر وحتى عمر سنة، صرف 13553 علبة لبن خالى من اللاكتيلوز .

وأضاف تواضروس، أنه تم خلال العام إستخراج 58255 شهادة فحص للمقبلين على الزواج، إمداد الأطفال فى سن 9, 12 شهر بعدد 273232 كبسولة فيتامين أ الأزرق وإمداد السيدات عقب الولادة بعدد 90934 كبسولة فيتامين أ الأحمر، وفحص عدد 84244 طفل حديثى الولادة وذلك للكشف عن نقص هورمون الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتون يوريا، وتشخيص 137 طفل من مرضى قصور الغدة الدرقية، تشخيص 63 طفل من مرضى ال PKU.