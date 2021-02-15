تضرر 4.7 مليون مستخدم من انقطاع الكهرباء في شمال المكسيك بعد موجة باردة

رويترز

تسببت موجة باردة في قطع الكهرباء عن 4.7 مليون مستخدم في شمال المكسيك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ما جعل السلطات تهرع لإعادة الخدمة وجلب كميات إضافية من الوقود، في وقت تضررت فيه مناطق من جارتها الولايات المتحدة أيضا بشدة.

وتضررت العديد من الولايات الشمالية المكسيكية مع تجمد خطوط الأنابيب والضغط على شحنات الغاز الطبيعي القادمة من تكساس، رغم أن الخدمة عادت بحلول منتصف اليوم إلى 58 في المئة من الإمدادات المتضررة، حسبما ذكر المركز المكسيكي الوطني للتحكم في الطاقة، المشغل لشبكة الكهرباء.

وقال المركز أن الانقطاع بلغ نحو 6950 ميجاوات من الحمل، وحث سكان ولايات شيواوا وكواويلا ودورانجو ونويبو ليون وسينالوا وسونورا وتاماوليباس على الحد من استهلاك الطاقة.