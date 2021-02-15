اليوم السابع
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تشميع مركز للدروس الخصوصية بحى ثالث الإسماعيلية

الإثنين، 15 فبراير 2021 01:12 ص
تشميع مركز للدروس الخصوصية بحى ثالث الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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أعلن المحاسب محمود الصورى رئيس حى الإسماعيلية، أنه تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة مكافحة مراكز الدروس الخصوصية والتصدى لهم وتشميع وغلق أى مركز للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المراكز، فإنه تم تشميع مركز للدروس الخصوصية بأرض الجمعيات بدائرة الحى بالاشتراك مع مسئولى التربية والتعليم.

وأضاف المحاسب محمود الصورى بقيام أطقم حى ثالث من رفع 120.100 طن من القمامة طبقاً للإيصالات الواردة من مصنع تدوير القمامة بأبو بلح، وأن جميع أطقم الحى تعمل بشكل متواز للوصول إلى أفضل نتائج فى جميع القطاعات.

واشار إلى أنه بالتوازى مع استمرار تكثيف أعمال النظافة تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بطول الطريق الدائرى وحول المستشفى العام لتتماشى مع التطوير الجارى بالمجمع الصحى للتأمين الصحى الشامل قبيل افتتاحه رسمياً، بالإضافة إلى أنه تم طلاء الأرصفة والبلدورات والأعمدة بطول الطريق فى نطاق الحى.

 


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