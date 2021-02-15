تسجيل 258 حالة وفاة و7351 إصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 258 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الاثنين مقابل 221 الأحد.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية، انخفاض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 7351 من 11058 في اليوم السابق.

وأضافت وزارة الصحة الإيطالية أنه تم إجراء نحو 179278 اختبارا للكشف عن كوفيد-19 مقابل 205642 في يوم الأحد.

وسجلت إيطاليا 93835 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة فيها في فبراير العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا، حيث سجلت 2.73 مليون إصابة حتى الآن.