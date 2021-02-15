تسجيل صفر إصابات ووفيات كورونا بشمال سيناء على مدار يوم

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا "صفر" إصابات ووفيات جديدة، وأعلنت صحة شمال سيناء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر ايجابية وصفر حالات وفيات وتسجيل شفاء 4 حالات من بين المصابين .

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 5 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و 76 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن إجمالي إحصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 99 حالة وفاة، 301 حالة ايجابية، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 1662 حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق واحياء بالعريش .

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .